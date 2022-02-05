Канада направила Украине нелетальную военную помощь и инструкторов

Канада отправила в Украину самолет с грузом нелетального вооружения и инструкторами.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Канады, пишет "Европейская правда".

"Минувшей ночью, в рамках недавно объявленной Канадой немедленной поддержки Украины, а также расширения операции UNIFIER, миссии по обучению и наращиванию потенциала в Украине Вооруженных сил Канады (CAF), C-177 Globemaster Вооруженных сил Канады вылетел из базы в Трентоне с нелетальной военной техникой на борту", – говорится в сообщении.

Оборудование включает в себя средства индивидуальной защиты и средства перенесения грузов, а также разведывательное оборудование и средства ведения наблюдения.

Оборудование сопровождают служащие Вооруженных сил Канады, чтобы помочь в его интеграции и обеспечить надлежащую подготовку украинских сил безопасности по его функционированию и обслуживанию.

Затем эти канадские военнослужащие останутся в Украине для предоставления дополнительного наставничества украинским военным, отметили в ведомстве.

Точные места и даты прибытия дополнительных членов канадской армии, привлеченных в рамках расширения Канадой операции UNIFIER, не будут разглашаться из соображений безопасности.

Напомним, 18 января министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во время совместного брифинга со своим коллегой Дмитрием Кулебой заверила, что правительство ее страны в ближайшее время примет решение о предоставлении Киеву летального вооружения.

Однако уже через неделю, 26 января, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что оружие не предоставит, но объявил об увеличении финансовой помощи в рамках существующих программ, дополнительной передаче средств защиты для военнослужащих, а также расширении тренировочной миссии канадских военных Unifier.

Больше об этом в статье Трюдо передумал: почему Канада до сих пор не предоставила Украине летальное оружие.

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