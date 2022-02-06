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Зеленського чекають на Мюнхенській безпековій конференції, Путін - відмовився від участі

Неділя, 6 лютого 2022, 14:46

Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на участь у Мюнхенській конференції з безпеки, яка пройде в середині лютого.

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".

Наразі точно відомо, що у конференції візьмуть участь канцлер Німеччини Олаф Шольц, а також ще приблизно 35 глав держав та урядів.

Приїзд віцепрезидентки США Камала Харріс поки що формально не підтверджений, але організатори розраховують на її участь.

Шольц представить у Мюнхені принципи зовнішньої політики нового уряду Німеччини. У конференції також передбачається участь інших членів нового кабінету, зокрема глави МЗС Анналени Бербок і міністра оборони Крістіне Ламбрехт.

Крім того, на безпековому форумі очікуються генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Китай представлятиме міністр закордонних справ Ван І (можливо у віртуальному режимі). Приїзд президента Франції Еммануеля Макрона ще обговорюється.

Російський президент Володимир Путін відмовився від приїзду до Мюнхена, зазначив президент конференції Вольфганг Ішингер, не виключивши при цьому виступу Путіна в режимі відеоконференції.

"Я в жодному разі не хочу виключати Росію. Чи скористається Москва можливістю не лише представити свою позицію у листах США та НАТО, а й викласти її ще раз перед компетентною та високопоставленою публікою, залежить тільки від неї", - сказав він.

У 2021 році конференція через коронавірус пройшла в онлайн-форматі. Цього року, незважаючи на хвилю омікрон-варіанта, Ішингер вирішив повернутися до звичного режиму конференції, заявивши про колосальну потребу особистих зустрічей політиків у сфері безпеки.

Раніше Ішингер заявив, що позиція Німеччини щодо зброї для України б’є по її репутації і може призвести до втрати довіри союзників.

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Німеччина Зеленський Путін Мюнхенська конференція

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