Германия отправит в Литву дополнительных военных из-за напряженности между РФ и Западом

Германия отправит в Литву еще 350 своих военнослужащих с целью усиления восточного фланга НАТО.

Как сообщает LRT, об этом сообщила в понедельник 7 февраля министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.

"Мы таким образом повышаем наш вклад в укрепление восточного фланга НАТО и посылаем четкий сигнал союзникам по поводу нашей решимости", - отметила она.

По словам министра, переброска военных состоится в ближайшие дни.

В настоящее время в Литве размещено около 500 немецких военных. По прибытии этого подкрепления Литва станет страной с самым большим в Европе контингентом немецких сил.

Германия возглавляет размещенное в стране многонациональное подразделение НАТО.

Как сообщалось, НАТО рассматривает возможность дополнительного увеличения своего военного присутствия в странах Балтии и Польше в случае, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.

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