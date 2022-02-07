Підрозділ НАТО в Естонії провів великі зимові навчання

Протягом минулого тижня в Естонії на півночі країни провели навчання для близько 1400 військових НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні пресслужби.

Маневри стали найбільшими зимовими навчаннями для групи посиленої передової присутності Альянсу (enhanced Forward Presence Battlegroup) в Естонії.

Фото: NATO eFP Battlegroup Estonia PAO

З 29 січня до 6 лютого британські, французькі й естонські військові відпрацьовували різноманітні завдання у суворих зимових умовах, що включали стрільби, заходи для боротьби з танками, патрулювання, інженерні роботи та відбиття атаки за змодельованим сценарієм.

Фото: NATO eFP Battlegroup Estonia PAO

Група посилено передової присутності НАТО в Естонії наразі очолюється танковим підрозділом з Британії, до її складу входять також французькі і данські військові на ротаційній основі; свій внесок робить також Ісландія.

Аналогічні підрозділи у Латвії, Литві та Польщі очолюють Канада, Німеччина і США відповідно. Усі групи інтегруються з місцевими військовими для максимального злагодження.

Фото: NATO eFP Battlegroup Estonia PAO

Як повідомлялося, НАТО розглядає можливість додаткового збільшення своєї військової присутності у країнах Балтії та Польщі у випадку, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.

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