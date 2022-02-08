Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

ЄС вимагатиме від Польщі сплати штрафу щодо шахти на кордоні з Чехією, попри компроміс із Прагою

Вівторок, 8 лютого 2022, 12:34

Єврокомісія вимагатиме від Польщі сплатити суму штрафу згідно з рішенням Суду ЄС щодо суперечливої шахти на кордоні з Чехією, попри те, що Варшава і Прага нещодавно досягли компромісу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro / AFP, цитуючи речника Єврокомісії Балаша Ужварі, пише "Європейська правда".

Єврокомісія у вівторок 8 лютого проінформувала Польщу, що збирається стягнути із призначених для неї коштів ЄС перший транш штрафу за те, що Варшава не призупинила діяльність шахти згідно з рішенням суду. Це має відбутись протягом наступних 10 робочих днів. 

За словами речника, буде стягнена сума штрафу, що накопичилася за період з 20 вересня по 19 жовтня 2021 року - загалом близько 15 млн євро. Балаш Ужварі не уточнив, з яких саме передбачених для Польщі коштів буде вилучена ця сума.

Нагадаємо, 20 вересня Суд ЄС постановив, що Польща має сплачувати по 500 тисяч євро за кожен день продовження роботи шахти у Туруві всупереч рішенню суду про її зупинку як тимчасовий захід. 

В уряді Польщі заявили, що не можуть виконувати рішення  і не збираються платити штраф, посилаючись на те, що прилегла електростанція забезпечує близько 7% енергопостачання країни і дуже важлива для економіки.

Врешті на початку лютого 2022 року Варшава і Прага заявили, що досягли компромісу, який врахує занепокоєння Чехії щодо впливу шахти на довкілля і дозволить Польщі не закривати її. 4 лютого Чехія відкликала свою скаргу на Польщу до Суду ЄС.

Читайте більше у статті: Вугілля важливіше за Євросоюз: чи піде Польща на порушення рішення Суду ЄС.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Єврокомісія Чехія

Статті

Погрози Лукашенка: що стоїть за словами про "ракетні удари" по Україні

Лукашенко погрожує допомогти РФ у атаці на Київ, у тому числі "ракетними ударами". Наскільки варто непокоїтися погрозами білоруського диктатора?
8 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Росія фальсифікує своє членство в ООН та Радбезі? Детально про звинувачення України

Є великі сумніви, що Росія взагалі є членом ООН. Жодних публічних рішень про вступ РФ немає, а секретаріат ООН відмовляється відкрити "таємні" документи з цього приводу.
8 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Кінець проросійського шляху: як прибічники ЄС та НАТО повернули владу в Чорногорії

Проросійський уряд Чорногорії відправили у відставку. Втім, політична криза ще далека до завершення, і це дає "друзям Путіна" шанс на реванш.
7 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда