ЄС вимагатиме від Польщі сплати штрафу щодо шахти на кордоні з Чехією, попри компроміс із Прагою

Єврокомісія вимагатиме від Польщі сплатити суму штрафу згідно з рішенням Суду ЄС щодо суперечливої шахти на кордоні з Чехією, попри те, що Варшава і Прага нещодавно досягли компромісу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro / AFP, цитуючи речника Єврокомісії Балаша Ужварі, пише "Європейська правда".

Єврокомісія у вівторок 8 лютого проінформувала Польщу, що збирається стягнути із призначених для неї коштів ЄС перший транш штрафу за те, що Варшава не призупинила діяльність шахти згідно з рішенням суду. Це має відбутись протягом наступних 10 робочих днів.

За словами речника, буде стягнена сума штрафу, що накопичилася за період з 20 вересня по 19 жовтня 2021 року - загалом близько 15 млн євро. Балаш Ужварі не уточнив, з яких саме передбачених для Польщі коштів буде вилучена ця сума.

Нагадаємо, 20 вересня Суд ЄС постановив, що Польща має сплачувати по 500 тисяч євро за кожен день продовження роботи шахти у Туруві всупереч рішенню суду про її зупинку як тимчасовий захід.

В уряді Польщі заявили, що не можуть виконувати рішення і не збираються платити штраф, посилаючись на те, що прилегла електростанція забезпечує близько 7% енергопостачання країни і дуже важлива для економіки.

Врешті на початку лютого 2022 року Варшава і Прага заявили, що досягли компромісу, який врахує занепокоєння Чехії щодо впливу шахти на довкілля і дозволить Польщі не закривати її. 4 лютого Чехія відкликала свою скаргу на Польщу до Суду ЄС.

Читайте більше у статті: Вугілля важливіше за Євросоюз: чи піде Польща на порушення рішення Суду ЄС.

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