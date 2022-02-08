ЕС потребует от Польши уплаты штрафа из-за шахты на границе с Чехией, несмотря на компромисс с Прагой

Еврокомиссия потребует от Польши уплатить сумму штрафа согласно решению Суда ЕС по спорной шахте на границе с Чехией, несмотря на то, что Варшава и Прага недавно достигли компромисса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro / AFP, цитируя спикера Еврокомиссии Балаша Ужвари, пишет "Европейская правда".

Еврокомиссия во вторник 8 февраля проинформировала Польшу, что собирается взыскать с предназначенных для нее средств ЕС первый транш штрафа за то, что Варшава не приостановила деятельность шахты по решению суда. Это должно произойти в течение следующих 10 рабочих дней.

По словам спикера, будет взыскана сумма штрафа, накопившаяся за период с 20 сентября по 19 октября 2021 года – в общей сложности около 15 млн евро. Балаш Ужвари не уточнил, из каких именно предусмотренных для Польши средств будет изъята сумма.

Напомним, 20 сентября Суд ЕС постановил, что Польша должна платить по 500 тысяч евро за каждый день продолжения работы шахты в Туруве вопреки решению суда о ее остановке как временной мере.

В правительстве Польши заявили, что не могут выполнять решения и не собираются платить штраф, ссылаясь на то, что близлежащая электростанция обеспечивает около 7% энергоснабжения страны и очень важна для экономики.

Наконец, в начале февраля 2022 года Варшава и Прага заявили, что достигли компромисса, который учтет обеспокоенность Чехии относительно влияния шахты на окружающую среду и позволит Польше не закрывать ее. 4 февраля Чехия отозвала свою жалобу на Польшу в Суд ЕС.

Читайте больше в статье: Уголь важнее Евросоюза: пойдет ли Польша на нарушение решения Суда ЕС.

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