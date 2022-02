У Німеччині вперше контрольовано підірвали старий міст автобану висотою 70 метрів

У Німеччині знесли старий міст для автобану на висоті 70 метрів, що стало першим в країні випадком контрольованого підриву такої конструкції на настільки великій висоті.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють агентства dpa та Reuters.

Міст, якому виповнилося вже 55 років, розташовувався поблизу міста Вільнсдорф у землі Північний Рейн-Вестфалія і мав довжину 485 метри і висоту 70 метрів.

Згідно із заявою оператора Autobahn GmbH, це перший випадок контрольованого підриву автобанного мосту такої висоти.

A 72-meter-tall highway bridge in northwest Germany was taken down in a controlled demolition – the first time a bridge of that height was blasted by demolition experts in the country pic.twitter.com/HXt1GWkF8u