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У Німеччині вперше контрольовано підірвали старий міст автобану висотою 70 метрів

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Вівторок, 8 лютого 2022, 14:18

У Німеччині знесли старий міст для автобану на висоті 70 метрів, що стало першим в країні випадком контрольованого підриву такої конструкції на настільки великій висоті. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють агентства dpa та Reuters.

Міст, якому виповнилося вже 55 років, розташовувався поблизу міста Вільнсдорф у землі Північний Рейн-Вестфалія і мав довжину 485 метри і висоту 70 метрів. 

Згідно із заявою оператора Autobahn GmbH, це перший випадок контрольованого підриву автобанного мосту такої висоти. 

Підрив здійснили об 11 годині ранку у неділю 6 лютого. Для цього використали 120 кг вибухівки, закладеної у 1850 різних місцях.

Усе спланували таким чином, щоб уламки впали у запланованих місцях, не зашкодивши новому мосту, який вже спорудили поряд і здали в експлуатацію з грудня 2021 року. Десятки людей з'їхалися, щоб на власні очі побачити підрив. 

 

Лише у землі Північний Рейн-Вестфалія потребують заміни або суттєвого ремонту близько 60 мостів.

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Німеччина

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