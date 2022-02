В Германии впервые контролируемо взорвали старый мост для автобана высотой 70 метров

В Германии снесли старый мост для автобана на высоте 70 метров, что стало первым в стране случаем контролируемого подрыва такой конструкции на столь большой высоте.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают агентства dpa и Reuters.

Мост, которому уже 55 лет, находился вблизи города Вильнсдорф в земле Северный Рейн-Вестфалия и имел длину 485 метров и высоту 70 метров.

Согласно заявлению оператора Autobahn GmbH это первый случай контролируемого подрыва автобанного моста такой высоты.

A 72-meter-tall highway bridge in northwest Germany was taken down in a controlled demolition – the first time a bridge of that height was blasted by demolition experts in the country pic.twitter.com/HXt1GWkF8u