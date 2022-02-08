В Германии впервые контролируемо взорвали старый мост для автобана высотой 70 метров

В Германии снесли старый мост для автобана на высоте 70 метров, что стало первым в стране случаем контролируемого подрыва такой конструкции на столь большой высоте.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают агентства dpa и Reuters.

Мост, которому уже 55 лет, находился вблизи города Вильнсдорф в земле Северный Рейн-Вестфалия и имел длину 485 метров и высоту 70 метров.

Согласно заявлению оператора Autobahn GmbH это первый случай контролируемого подрыва автобанного моста такой высоты.

A 72-meter-tall highway bridge in northwest Germany was taken down in a controlled demolition – the first time a bridge of that height was blasted by demolition experts in the country pic.twitter.com/HXt1GWkF8u — Reuters (@Reuters) February 8, 2022

Подрыв провели в 11 часов утра в воскресенье 6 февраля. Для этого использовали 120 кг взрывчатки, заложенной в 1850 разных местах.

Все спланировали таким образом, чтобы обломки упали в назначенных местах, не повредив новому мосту, который уже построили рядом и сдали в эксплуатацию с декабря 2021 года. Десятки людей съехались, чтобы своими глазами увидеть подрыв.

Только в земле Северный Рейн-Вестфалия нуждаются в замене или существенном ремонте около 60 мостов.

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