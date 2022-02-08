У Центральній Європі процвітає бензиновий туризм через велику різницю у цінах

Жителі Словаччини з лютого прямують на польські АЗС, заправивши вже кілька сотень тисяч літрів палива до каністр через нижчі ціни. У відповідь Польща вирішила встановити контроль на кордонах.

Про це пише Euractiv, пише "Європейська правда".

Бензин та дизельне паливо в Польщі дешевші приблизно на 25-35 євроцентів за літр, оскільки Варшава вирішила знизити ПДВ на ці енергоносії у відповідь на зростання інфляції. З 50-літровим паливним баком словаки можуть заощадити від 10 до 18 євро.

Варшава також вирішила відмовитись від ПДВ на продукти в рамках пакета заходів, спрямованих на боротьбу з високою інфляцією. Це означає, що поїздка до Польщі варта того й для словаків, які живуть далі від кордону.

Типовими напрямками для словаків є міста Закопане, Новий Тарг, Чорний Дунаєць або Яблунка. Декілька заправок повідомили, що у них уже закінчилося паливо і вони змушені були закритися на кілька годин.

За законом у машині, що перетинає кордон, може бути не більше чотирьох 60-літрових каністр з паливом поза бензобаком, за умови, що каністри відповідають стандартам ЄС.

Раніше в середині грудня словаки робили бензиновий туризм до Угорщини після того, як у середині листопада уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана зафіксував ціну на бензин із октановим числом 95 на рівні 480 форинтів (1,34 євро) за літр.

Тим не менш, більш дрібні заправні станції тепер, ймовірно, несуть основний тягар наслідків заморожування цін у Будапешті.

За словами Отто Града, генерального секретаря Угорської нафтової асоціації, продовження заморожування цін на бензин після 15 лютого, коли виконавча влада має переглянути політику, може розорити дрібних роздрібних продавців палива.

Число чехів і німців, що зростає, також заправляються паливом у сусідніх країнах.

Німецька асоціація заправних станцій попередила, що німецькі заправні станції біля кордону можуть збанкрутувати через хвилю "паливного туризму" до Польщі.

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