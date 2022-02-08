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В Центральной Европе процветает бензиновый туризм из-за большой разницы в ценах

Вторник, 8 февраля 2022, 14:57

Жители Словакии с февраля направляются на польские АЗС, заправив уже несколько сотен тысяч литров топлива в канистры из-за более низких цен. В ответ Польша решила установить контроль на границах.

Об этом пишет Euractiv, пишет "Европейская правда".

Бензин и дизельное топливо в Польше дешевле примерно на 25-35 евроцентов за литр, так как Варшава решила снизить НДС на эти энергоносители в ответ на рост инфляции. С 50-литровым топливным баком словаки могут сэкономить от 10 до 18 евро.

Варшава также решила отказаться от НДС на продукты в рамках пакета мер, направленных на борьбу с высокой инфляцией. Это означает, что поездка в Польшу стоит того и для словаков, живущих дальше от границы.

Типичными направлениями для словаков являются города Закопане, Новы Тарг, Черный Дунаец или Яблонка. Несколько заправок сообщили, что у них уже закончилось топливо и они вынуждены были закрыться на несколько часов.

По закону в машине, пересекающей границу, может находиться не более четырех 60-литровых канистр с топливом вне бензобака, при условии, что канистры соответствуют стандартам ЕС.

Ранее в середине декабря словаки совершали бензиновый туризм в Венгрию после того, как в середине ноября правительство премьер-министра Виктора Орбана зафиксировало цену на бензин с октановым числом 95 на уровне 480 форинтов (1,34 евро) за литр.

Тем не менее, более мелкие заправочные станции теперь, вероятно, несут основную тяжесть последствий замораживания цен в Будапеште.

По словам Отто Града, генерального секретаря Венгерской нефтяной ассоциации, продление замораживания цен на бензин после 15 февраля, когда исполнительная власть должна пересмотреть политику, может разорить мелких розничных продавцов топлива.

Растущее число чехов и немцев также заправляютопливом в соседних странах.

Немецкая ассоциация заправочных станций предупредила, что немецкие заправочные станции у границы могут обанкротиться из-за волны "топливного туризма" в Польшу.

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