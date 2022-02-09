Глава ОБСЄ відвідає Україну та поїде на Донбас

Чинний голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау цього тижня відвідає Україну для зустрічей з високопосадовцями.

Про це повідомила пресслужба організації, пише "Європейська правда".

Рау зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та віцепрем’єр-міністром і міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук.

Переговори будуть зосереджені на поточних подіях в Україні, кроках щодо сприяння деескалації та вирішенню кризи в країні і навколо неї, а також співпраці між ОБСЄ та Україною.

Рау також проведе переговори зі спеціальним представником чинного голови в Україні та в Тристоронній контактній групі, головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та Координатором проєктів ОБСЄ в Україні.

11 лютого він відвідає схід України для ознайомлення з безпековою та гуманітарною ситуаціями в постраждалих від конфлікту районах.

Як відомо, Польща цьогоріч головує в ОБСЄ. На початку року глава МЗС Збігнев Рау, який є чинним главою організації, заявив, що європейський регіон перебуває ближче до війни, ніж будь-коли за останні 30 років.

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