Глава ОБСЕ после визита в Украину поедет в Москву

Действующий глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау 15 февраля посетит Москву и встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"На повестке дня переговоров широкий спектр вопросов деятельности ОБСЕ, планы работы организации на текущий 2022 год", - сказала Захарова.

По ее словам, российская сторона во время встречи "обратит внимание на работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине".

Ранее стало известно, что на этой неделе Збигнев Рау посетит Украину для встреч с чиновниками.

Переговоры будут сосредоточены на текущих событиях в Украине, шагах по содействию деэскалации и разрешению кризиса в стране и вокруг нее, а также сотрудничеству между ОБСЕ и Украиной.

11 февраля он посетит восток Украины для ознакомления с ситуацией с безопасностью и в гуманитарной сфере в пострадавших от конфликта районах.

Как известно, Польша председательствует в ОБСЕ в этом году. В начале года глава МИД Збигнев Рау, действующий глава организации, заявил, что европейский регион ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.

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