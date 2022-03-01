США не бачать причин змінювати рівень ядерної готовності після погроз Путіна

Сполучені Штати не бачать причин для зміни рівнів ядерної боєготовності.

Про це заявив представник Білого дому, пише "Європейська правда" із посиланням на CNN.

Заява прозвучала після того, як Росія привела свої сили ядерного стримування у стан підвищеної готовності на тлі санкцій Заходу у зв'язку із вторгненням Москви до України.

"Ми не змінили свої попередження, і ми не змінили нашу оцінку щодо цього, але ми також маємо бути дуже тверезими щодо того, як він використовує загрози", — заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Президент Джо Байден провів телефонну зустріч із союзниками та партнерами США у понеділок, коли офіційний представник США заявив, що ядерна війна ніколи не повинна вестись.

До заклику Байдена приєдналися лідери Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Польщі, Румунії та Великої Британії, а також голова НАТО та високопосадовці з Європейського Союзу.

Представник Білого дому повідомив, що Путін ескалує війну за допомогою "небезпечної риторики" і що Росія та Сполучені Штати давно згодні з тим, що застосування ядерної зброї матиме руйнівні наслідки.

"Ядерну війну не можна виграти, і вона ніколи не повинна вестись. Ми вважаємо, що провокаційна риторика щодо ядерної зброї небезпечна, збільшує ризик прорахунку, її слід уникати, і ми не займатимемося нею", - заявив він.

Чиновник сказав, що Сполучені Штати оцінюють директиву Путіна і зараз не бачать "причин для зміни наших власних рівнів готовності". За словами чиновника, ні США, ні НАТО не мають бажання чи наміру вступати в конфлікт з Росією.

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