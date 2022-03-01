США не видят причин изменять уровень ядерной готовности после угроз Путина

Соединенные Штаты не видят причин для изменения уровней ядерной боеготовности в настоящее время.

Об этом заявил представитель Белого дома, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Заявление прозвучало после того, как Россия привела свои силы ядерного сдерживания в состояние повышенной готовности на фоне санкций Запада в связи с вторжением Москвы в Украину.

"Мы не изменили свои предупреждения, и мы не изменили нашу оценку в этом отношении, но мы также должны быть очень трезвыми в отношении того, как он использует угрозы", — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Президент Джо Байден провел телефонную встречу с союзниками и партнерами США в понедельник, когда официальный представитель США заявил, что ядерная война никогда не должна вестись.

К призыву Байдена присоединились лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии и Великобритании, а также глава НАТО и высокопоставленные чиновники из Европейского Союза.

Представитель Белого дома сообщил, что Путин обостряет войну с помощью "опасной риторики" и что Россия и Соединенные Штаты давно согласны с тем, что применение ядерного оружия будет иметь разрушительные последствия.

"Ядерную войну нельзя выиграть, и она никогда не должна вестись. Мы считаем, что провокационная риторика в отношении ядерного оружия опасна, увеличивает риск просчета, ее следует избегать, и мы не будем ею заниматься", - заявил он.

Чиновник сказал, что Соединенные Штаты оценивают директиву Путина и в настоящее время не видят "причин для изменения наших собственных уровней готовности". По словам чиновника, ни у США, ни у НАТО нет желания или намерения вступать в конфликт с Россией.

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