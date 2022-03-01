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США обіцяє ще більше зброї та санкцій – Кулеба

Вівторок, 1 березня 2022, 02:33

Україна та США узгодили нові постачання зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це своїй сторінці у twitter пише міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"У нашій розмові держсекретар Ентоні Блінкен запевнив у непорушній підтримці України з боку США. Я наголосив: Україна прагне миру, але допоки ми під нападом РФ, потрібно більше санкцій і зброї. Держсекретар підтвердив: буде більше і першого, і другого. Ми узгодили подальші кроки",- пише він.

Нагадаємо, напередодні США запровадили додаткові санкції проти РФ, заборонивши американцям вести справи з центробанком Росії, були запроваджені санкції проти Мінфіну РФ і Фонду національного добробуту.

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