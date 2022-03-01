США обещает еще больше оружия и санкций – Кулеба

Украина и США согласовали новые поставки оружия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом своей странице в twitter пишет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В нашем разговоре госсекретарь Энтони Блинкен заверил в незыблемой поддержке Украины со стороны США. Я подчеркнул: Украина стремится к миру, но пока мы под нападением РФ, нужно больше санкций и оружия. Госсекретарь подтвердил: будет больше и первого, и второго. Мы согласовали дальнейшие шаги",- пишет он.

У нашій розмові держсекретар Ентоні Блінкен запевнив у непорушній підтримці України з боку США. Я наголосив: Україна прагне миру, але допоки ми під нападом РФ, потрібно більше санкцій і зброї. Держсекретар підтвердив: буде більше і першого, і другого. Ми узгодили подальші кроки. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 28, 2022

Напомним, накануне США ввели дополнительные санкции против РФ, запретив американцам вести дела с центробанком России, были введены санкции против Минфина РФ и Фонда национального благосостояния.