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США обещает еще больше оружия и санкций – Кулеба

Вторник, 1 марта 2022, 02:33

Украина и США согласовали новые поставки оружия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом своей странице в twitter пишет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В нашем разговоре госсекретарь Энтони Блинкен заверил в незыблемой поддержке Украины со стороны США. Я подчеркнул: Украина стремится к миру, но пока мы под нападением РФ, нужно больше санкций и оружия. Госсекретарь подтвердил: будет больше и первого, и второго. Мы согласовали дальнейшие шаги",- пишет он.

Напомним, накануне США ввели дополнительные санкции против РФ, запретив американцам вести дела с центробанком России, были введены санкции против Минфина РФ и Фонда национального благосостояния.

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