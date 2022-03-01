Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Президент Литви поговорив з Макроном про прискорення вступу України до ЄС

Вівторок, 1 березня 2022, 16:24

Президент Литви Гітанас Науседа у телефонній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном підняв питання про прискорення вступу України до Європейського Союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму Twitter.

"Литва продовжує тісно координувати заходи у відповідь на збройну агресію України з союзниками у ЄС і НАТО. Сьогодні була продуктивна розмова з Еммануелем Макроном. Я закликав прискоритии процедуру прийняття України до ЄС і швидко почати переговори", - розповів Гітанас Науседа. 

Нагадаємо, 29 лютого Зеленський дистанційно виступив з промовою у Європарламенті, закликавши ЄС надати Україні всю необхідну підтримку і перспективу членства.

Перед виступом Зеленського президентка Європарламенту Роберта Метсола сказала, що Європарламент визнає європейську перспективу України та працюватиме над тим, щоб Україна отримала статус кандидата на членство. 

1 березня Європейський союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявку на здобуття членства.

Читайте також: Правда – не в силі. Чому Росія програє цю несправедливу війну.


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва Франція Вступ до ЄС

Статті

До ЄС у турборежимі: як та коли розглядатимуть заявку України про прискорений вступ

Заявка України про вступ до ЄС має всі шанси бути задоволеною. Процес вступу запуститься вже у березні.
1 березня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Електричний вступ до ЄС: що врятує українську енергосистему в часи війни з РФ

Українська енергосистема витримала випробовування перших днів війни. А щоб уникнути масових відключень світла у майбутньому, ЄС пішов назустріч Києву.
1 березня 2022 — Олена Павленко, Богдан Серебренніков, для Європейської правди

В Гаагу за геноцидом: що написала Україна у позові проти Росії до Суду ООН

Ми детально розповімо, які аргументи наводить Україна, до чого тут геноцид, а також як цей позов допоможе у боротьбі проти агресора.
28 лютого 2022 — Михайло Солдатенко, Дмитро Солдатенко, для Європейської правди