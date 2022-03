Президент Литви поговорив з Макроном про прискорення вступу України до ЄС

Президент Литви Гітанас Науседа у телефонній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном підняв питання про прискорення вступу України до Європейського Союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму Twitter.

"Литва продовжує тісно координувати заходи у відповідь на збройну агресію України з союзниками у ЄС і НАТО. Сьогодні була продуктивна розмова з Еммануелем Макроном. Я закликав прискоритии процедуру прийняття України до ЄС і швидко почати переговори", - розповів Гітанас Науседа.

Lithuania 🇱🇹 continues to closely coordinate response measures to military aggression against #Ukraine🇺🇦 with #EU& #NATO allies. Productive conversation with @EmmanuelMacron 🇫🇷 this afternoon. I called on speeding up Ukraine's accession to the 🇪🇺& starting negotiations swiftly.