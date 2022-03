Президент Литвы поговорил с Макроном об ускорении вступления Украины в ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном поднял вопрос об ускорении вступления Украины в Европейский Союз.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем Twitter.

"Литва продолжает тесно координировать ответные меры на вооруженную агрессию Украины с союзниками в ЕС и НАТО. Сегодня был продуктивный разговор с Эммануэлем Макроном. Я призвал ускорить процедуру принятия Украины в ЕС и быстро начать переговоры", - рассказал Гитанас Науседа.

Lithuania 🇱🇹 continues to closely coordinate response measures to military aggression against #Ukraine🇺🇦 with #EU& #NATO allies. Productive conversation with @EmmanuelMacron 🇫🇷 this afternoon. I called on speeding up Ukraine's accession to the 🇪🇺& starting negotiations swiftly.