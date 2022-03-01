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Президент Литвы поговорил с Макроном об ускорении вступления Украины в ЕС

Вторник, 1 марта 2022, 16:24

Президент Литвы Гитанас Науседа в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном поднял вопрос об ускорении вступления Украины в Европейский Союз.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем Twitter.

"Литва продолжает тесно координировать ответные меры на вооруженную агрессию Украины с союзниками в ЕС и НАТО. Сегодня был продуктивный разговор с Эммануэлем Макроном. Я призвал ускорить процедуру принятия Украины в ЕС и быстро начать переговоры", - рассказал Гитанас Науседа.

Напомним, 29 февраля президент Украины Владимир Зеленский дистанционно выступил с речью в Европарламенте, призвав ЕС предоставить Украине всю необходимую поддержку и перспективу членства.

Перед выступлением Зеленского президент Европарламента Роберта Метсола сказала, что Европарламент признает европейскую перспективу Украины и будет работать над тем, чтобы Украина получила статус кандидата на членство.

1 марта Европейский союз официально начал процедуру рассмотрения украинской заявки на получение членства.

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Литва Франция Вступление в ЕС

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