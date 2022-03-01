Зеленський звернувся до Європарламенту: з нами ЄС точно буде міцнішим

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський союз надати Україні всю необхідну підтримку і перспективу членства.

Про це він сказав у відеозверненні до Європейського парламенту, сесія якого проходить у Страсбурзі, пише "Європейська правда".

"З нами Європейський союз буде точно міцнішим. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу, довели, що ми як мінімум такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом з нами, доведіть, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці. Тоді життя переможе смерть, а світ – темряву", - сказав Зеленський.

Він заявив, що радий об’єднати всі європейські країни навколо України, але не думав, що це буде такою ціною.

"Це трагедія для мене, для кожного українця і нашої держави. Дуже висока ціна: дві революції, одна війна і п’ять днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ми віддаємо сьогодні за свободу, за цінності, просто за бажання бути рівними, такими, як ви, ми віддаємо наших найкращих людей, найсильніших українців. Але ми точно переможемо", - сказав президент.

Зеленський також розповів про ракетний удар по Харкову у вівторок. "Дві крилаті ракети просто у Площу Свободу, десятки жертв. Ось така ціна свободи… Є такий вираз – український вибір Європи. До цього ми прагнули і до цього йдемо. Я б дуже хотів, щоб тепер від вас звучав вибір Європою вже України", - сказав він.

Перед виступом Зеленського президентка Європарламенту Роберта Метсола сказала, що Європарламент визнає європейську перспективу України та працюватиме над тим, щоб Україна отримала статус кандидата на членство.

1 березня Європейський союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявку на здобуття членства.

Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на вступ України в ЄС.

Після вторгнення Росії кілька країн ЄС закликали надати Україні перспективу членства, а Словаччина запропонувала створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС.