ЄС визначив 7 банків РФ, які відключить від SWIFT
Вівторок, 1 березня 2022, 21:50
Посли Європейського Союзу погодилися відключити сім російських банків від фінансової системи SWIFT.
Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".
За словами посадовців, ознайомлених з рішенням, це такі банки: ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" та ВЭБ.РФ.
Двоє джерел кажуть, що деякі країни, зокрема Польща, наполягали на включенні до списку більшої кількості банків.
Посли ЄС пощадили найбільшого кредитора країни "Сбербанк", а також "Газпромбанк", який частково належить російському газовому гіганту.
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