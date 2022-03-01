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ЄС визначив 7 банків РФ, які відключить від SWIFT

Вівторок, 1 березня 2022, 21:50

Посли Європейського Союзу погодилися відключити сім російських банків від фінансової системи SWIFT.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

За словами посадовців, ознайомлених з рішенням, це такі банки: ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" та ВЭБ.РФ. 

Двоє джерел кажуть, що деякі країни, зокрема Польща, наполягали на включенні до списку більшої кількості банків.

Посли ЄС пощадили найбільшого кредитора країни "Сбербанк", а також "Газпромбанк", який частково належить російському газовому гіганту.

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