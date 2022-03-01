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ЕС определил 7 банков РФ, которые отключат от SWIFT

Вторник, 1 марта 2022, 21:50

Послы Европейского Союза согласились отключить семь российских банков от финансовой системы SWIFT.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

По словам должностных лиц, ознакомленных с решением, это следующие банки: ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" и ВЭБ.РФ.

Два источника говорят, что некоторые страны, в частности Польша, настаивали на включении в список большего количества банков.

Послы ЕС пощадили крупнейшего кредитора страны "Сбербанк", а также "Газпромбанк", частично принадлежащий российскому газовому гиганту.

Читайте подробнее: Операция "изоляция": чего ждать Путину и как Россия будет обходить SWIFT-санкции.

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