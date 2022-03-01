ЕС определил 7 банков РФ, которые отключат от SWIFT
Вторник, 1 марта 2022, 21:50
Послы Европейского Союза согласились отключить семь российских банков от финансовой системы SWIFT.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".
По словам должностных лиц, ознакомленных с решением, это следующие банки: ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" и ВЭБ.РФ.
Два источника говорят, что некоторые страны, в частности Польша, настаивали на включении в список большего количества банков.
Послы ЕС пощадили крупнейшего кредитора страны "Сбербанк", а также "Газпромбанк", частично принадлежащий российскому газовому гиганту.
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