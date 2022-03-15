В ООН оцінюють кількість біженців з України вже у 3 мільйони осіб

За оцінками Міжнародної організації з міграції, кількість українців, які виїхали з країни з початку повномасштабної війни, досягла 3 млн осіб.

Як повідомляє AFP, про це заявив речник організації Поль Дійон на щоденному брифінгу ООН 15 березня.

З цих 3 млн, приблизно 1,4 млн осіб - діти, та близько 157 тисяч осіб - громадяни інших країн, які проживали в Україні.

З-поміж сусідів України, основним напрямком виїзду залишається Польща - з 24 лютого кордон перетнули майже 1,8 осіб (ймовірно, цифра включає і тих, хто рушив транзитом далі у Європу).

Як повідомлялося, Чехія вже звернулася до ЄС з проханням надати модульні будинки для поселення українців, тому що усі наявні варіанти житла починають закінчуватися. До Чехії прибули близько 200 тисяч українців.

Варшава і Краків днями повідомили, що фактично вичерпали можливості приймати нових людей.