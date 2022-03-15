В ООН оценивают количество беженцев из Украины уже в 3 миллиона человек

По оценкам Международной организации по миграции, количество украинцев, выехавших из страны с начала полномасштабной войны, достигло 3 млн человек.

Как сообщает AFP, об этом заявил спикер организации Поль Дийон на ежедневном брифинге ООН 15 марта.

Из этих 3 млн, примерно 1,4 млн человек – дети, и около 157 тысяч человек – граждане других стран, проживавшие в Украине.

Среди соседей Украины, основным направлением выезда остается Польша - с 24 февраля границу пересекли почти 1,8 млн человек (вероятно, цифра включает и тех, кто отправился транзитом дальше в Европу).

Как сообщалось, Чехия уже обратилась к ЕС с просьбой предоставить модульные дома для расселения украинцев, потому что все существующие варианты жилья начинают заканчиваться. В Чехию прибыли около 200 тысяч украинцев.

Варшава и Краков сообщили, что фактически исчерпали возможности принимать новых людей.