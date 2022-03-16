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Португалія змінить закон, який дозволив Абрамовичу отримати громадянство

Середа, 16 березня 2022, 14:37

Португалія посилює законодавство, яке надає громадянство нащадкам євреїв-сефардів і яке дозволило російському олігарху Роману Абрамовичу отримати португальський паспорт, але зміни не матимуть зворотної сили,

Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Аугусту Сантош Сілва, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Мільярдер отримав португальське громадянство минулого року на основі закону 2015 року, який пропонує натуралізацію нащадкам сефардських євреїв, які були вислані з Піренейського півострова у Середньовіччі.

Міністр закордонних справ заявив, що зміни запроваджують нову вимогу до заявників демонструвати "ефективний зв'язок з Португалією".

Абрамович був серед кількох російських мільярдерів, доданих до чорного списку Європейського Союзу, складеного після вторгнення Росії в Україну. Минулого тижня його внесли до британського санкційного списку.

Сантош Сілва заявив, що Португалія запровадить санкції ЄС проти Абрамовича, але не може заборонити йому в'їзд до країни, оскільки він є громадянином.

Зміни до закону про громадянство вже отримали зелене світло від президента Марсело Ребелу де Соуза і незабаром набудуть чинності, повідомив міністр.

Розслідування щодо надання Абрамовичу громадянства було розпочато у січні португальською прокуратурою, і залежно від результату його громадянство можуть забрати.

Прессекретар Абрамовича неодноразово заперечував будь-які правопорушення.

Рабин, відповідальний за видачу документа, необхідного для отримання громадянства, був заарештований минулого тижня за підозрою у відмиванні грошей, корупції, шахрайстві та підробці документів.

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Португалія

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