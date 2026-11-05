Словаччина приєдналась до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей



Глава МЗС Андрій Сибіга повідомив про приєднання Словаччини до міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України у Telegram, передає "Європейська правда".



Міністр подякував Словаччині за приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей як її 53-му учаснику.

"Для українських дітей, яких Росія незаконно депортувала та примусово перемістила, кожен день далеко від Батьківщини – це ще один день дитинства, який вони ніколи не зможуть повернути. Їхнє повернення не може чекати до завершення війни, а їхнє повернення додому є нашою спільною відповідальністю", – заявив Сибіга.



За його словами, кожен новий учасник посилює спільні зусилля задля повернення українських дітей на Батьківщину.



"Це також є потужним сигналом про те, що міжнародна спільнота не приймає і не толеруватиме незаконну депортацію та примусове переміщення Росією українських дітей", – наголосив Сибіга.



У четвер, 5 листопада, у Львові пройшли спільні консультації урядів України та Словацької Республіки, де прем’єр-міністри Сергій Корецький та Роберт Фіцо підписали Декларацію про співробітництво.

Під час візиту до Львова, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підписав з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким міжурядову Угоду про створення двомовних гімназій в обох країнах.