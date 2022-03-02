"Нерозумні" вимоги Росі не сприяють припиненню вогню – Туреччина

"Максималістичні" та "необгрунтовані" вимоги Росії до України не сприятимуть переговорам про припинення вогню.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю CNN заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калін.

"Пропозиції Росії, які виникли на переговорах про припинення вогню, є скоріше максималістичними і нерозумними… Ці вимоги є досить масштабними політичними питаннями, які не допоможуть переговорам про припинення вогнюі", –стверджує він.

Калін зазначив, що Туреччина налаштована з оптимізмом щодо наступного раунду переговорів, який, за його словами, триватиме "найближчі кілька днів", але висловив стурбованість продовженням конфлікту, який може мати наслідки протягом наступних років.

"Перша зустріч відбулася вчора... і були хороші ознаки, і, сподіваюся, наступна зустріч відбудеться найближчими днями", – сказав Калін.

Туреччина заявила, що в якийсь момент це питання буде вирішено, але вплив і наслідки російського вторгнення будуть "з нами в найближчі роки".

Разом із тим, Підкреслюючи тісні економічні зв'язки країни з Москвою, Калін сказав, що Туреччина не планує застосовувати санкції проти РФ.