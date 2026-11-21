Президент України Володимир Зеленський заявив, що усі країни ЄС матимуть можливість брати участь у підготовці переговорів Україна-Росія-США, хоч безпосередньо на них будуть присутні вісім представників.

Про це Зеленський заявив у відповіді на запитання журналістів, повідомляє "Європейська правда".

Учасники в перемовинах від Європи – країни E5 (Франція, Італія, Велика Британія, Польща і Німеччина), Єврорада, Єврокомісія та НАТО – будуть представляти спільну адженду (план переговорів), яку попередньо розроблятимуть з усіма залученими країнами ЄС та Україною.

"Наші сильні партнери, наприклад країни Балтії, вони всі будуть разом обговорювати адженду, в тісних консультаціях з Україною. І потім уже представляти спільну європейську адженду будуть обрані представники. Я вважаю, що участь Європи є правильною, адже ми – частина ЄС у майбутньому. Війна триває в Україні і в Європі, отже Європа має бути там", – сказав президент.

США підтримують участь Європи у переговорах, сказав Зеленський. Росія теж не проти принаймні, за словами президента, так повідомляють Сполучені Штати.

Нагадаємо, після "Коаліції охочих" президент України Володимир Зеленський заявив про рішення щодо того, що Європа буде брати участь у перемовинах із Росією щодо завершення війни.

А американські партнери пропонують провести тристоронню зустріч України, Росії та США ще до Різдва.

Більше про це читайте у статті: Сім крісел від Європи: хто представлятиме ЄС на переговорах щодо України і як це бачать у Брюсселі