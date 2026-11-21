Президент України Володимир Зеленський заявив, що розглядає шість кандидатур на посаду посла України у США, але поки конкретного рішення про призначення ще немає.

Про це президент України заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє "Європейська правда".

Оксана Макарова, колишня посолка України у США, може знову повернутися на посаду. Також серед варіантів – колишній представник України при ООН Сергій Кисилиця, ексміністри зокордонних справ Дмитро Кулеба і Павло Клімкін, колишня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко й теперішній глава МЗС Андрій Сибіга.

"Оксана Макарова має достатній рівень, вона може бути послом. І колишня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко може бути послом. Також високий рівень у Сергія Кисилиці. Також Дмитро Кулеба може бути послом, Клімкін також не викликає у мене запитань. Також рівень Андрія Сибіги підходить до таких викликів", – сказав Зеленський.

Крім того, за словами президента, цю посаду може зайняти і досвідчений військовий із високим рівнем англійської.

За словами Зеленського, зараз він чекає фінального звіту від Андрія Сибіги щодо послів у різних країнах. За словами президента, за його результатами будуть зміни у призначеннях послів в ключових країнах, не лише у США.

Раніше Андрій Сибіга повідомив, що пошук нового посла України у США – непросте завдання, кілька сильних кандидатів відмовилися.

Нагадаємо, Зеленський 3 серпня звільнив із посади посла України в США Ольгу Стефанішину. Відтоді посада залишається вакантною.

Зеленський заявляв раніше, що на посаду посла у США обговорювали кандидатури Юлії Свириденко, Дмитра Кулеби та Павла Паліси – останній відмовився від посади.