У суботу вранці, 21 листопада, фінська Армія оборони виявила атаку безпілотника на російське торгове судно на захід від Суурсаарі у східній частині Фінської затоки, у міжнародних водах.

Про це повідомили в міністерстві оборони Фінляндії, пише Європейська правда.

Торгівельне судно зазнало пошкоджень. Фінляндія повідомила своїх союзників про те, що сталося.

"Фінські збройні сили знову запровадили тимчасові авіаційні та морські обмеження у східній частині Фінської затоки. Це запобіжний захід для забезпечення безпеки перехожих та здатності влади реагувати на потенційний удар безпілотника", – повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, у суботу, 21 листопада, Збройні сили Фінляндії запроваджували тимчасові обмежувальні зони у східній частині Фінської затоки для судноплавства та авіації.

А раніше, 11 листопада, невідомий безпілотний літальний апарат, імовірно, порушив повітряний простір Фінляндії над східною частиною Фінської затоки.