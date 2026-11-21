Американські партнери пропонують провести тристоронню зустріч України, Росії та США ще до Різдва.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, пише "Європейська правда".

Найближчим часом сторони матимуть технічні зустрічі, щоб напрацювати зміст та результат майбутніх переговорів. Тоді уже йтиметься про те, де саме і коли може пройти тристороння зустріч. Втім, США пропонують провести її вже до Різдва.

"Наші радники з безпеки будуть мати ряд контактів – може у відеоформаті, може офлайн – для того, щоб підготувати адженду, тобто зміст для зустрічі, та результат – як наблизити всіх нас до закінчення війни. Американська сторона сказала, що хоче зробити до Різдва. Я погодився. Чим раніше буде результат, тим краще", – зазначив Зеленський.

Щодо участі України в саміті G20, поки, за словами Зеленського, пропозиції від США не надходило. Втім, на думку українського президента, це підходяще місце для проведення такої зустрічі.

"Багато лідерів пропонували американській стороні офіційно запросити Україну на G20. Поки ми не отримували запрошення, якщо отримаємо – безумовно будемо. Чи може бути тристороння зустріч на полях саміту G20 – я впевнений, що так. Ми чули, що деякі конгресмени не позитивно ставляться до того, що Трамп запросив Путіна. Але якщо Трамп заросить Україну – це інша історія, бо тристороння зустріч буде підтримана усіма", – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, після "Коаліції охочих" президент України Володимир Зеленський заявив про рішення щодо того, що Європа буде брати участь у перемовинах із Росією щодо завершення війни.

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що партнери шукають нейтральні локації для майбутніх переговорів – серед варіантів є Об’єднані Арабські Емірати.