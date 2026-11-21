Дрони уразили російський корабель у Фінській затоці – керівник проєкту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко розповів, що йдеться про судно Sparta II, яке РФ використовувала для військових операцій.

Про це Клименко написав на своєму акаунті у Facebook, інформує "Європейська правда".

У суботу вранці, 21 листопада, фінська Армія оборони виявила атаку безпілотника на російське торгове судно у міжнародних водах. Згодом повідомили, що йдеться про корабель Sparta II. Андрій Клименко розповів, що РФ використовувала його для військових місій до Сирії та Алжиру.

"Це величезний багатошаровий "привіт" всій діяльності РФ у Балтійському морі. І тим, хто досі боїться "ескалації". На "Спарті" клейма нема, де ставити: це розпалювач війни в Сирії, Алжирі, Сахелі... Віртуозне виконання в найскладнішому за трафіком морі. І хто ж це зробив – навіть не знаю що думати", – написав Клименко.

Sparta II ("Спарта-2") – це російське вантажне судно, яке регулярно використовувалося для перевезення військових вантажів та постачання російських сил, хоч вважається цивільним вантажним судном. Зокрема, його використовували для перевезення частини російського військового обладнання із Сирії до Лівії.

Судно перебуває під санкціями США з 2022 року за перевезення зброї та військової техніки. А 23 травня 2026 року Україна наклала санкції на це судно.

Як повідомляють у Головному управлінні розвідки України, після початку повномасштабного вторгнення, у квітні 2022 року судно зафіксували у Босфорі з військовою технікою на борту. У серпні 2022 року воно здійснило перевезення зброї, зокрема зенітно-ракетних комплексів С-300, із Сирії до російського порту Новоросійськ, ймовірно, для використання у війні проти України.

З листопада 2022 року судно займається перевезенням контейнерів, рухомого складу та генеральних вантажів на контейнерному маршруті Усть-Луга – Балтійськ – Калінінград. А 5 липня 2024 року воно відновило роботу на цій лінії під управлінням ТОВ "Оборонлогистика" – російської судноплавної компанії, що перебуває під санкціями та діє в складі військово-будівельного комплексу Міністерства оборони Росії.

Нагадаємо, у суботу вранці, 21 листопада, фінська Армія оборони виявила атаку безпілотника на російське торгове судно на захід від Суурсаарі у східній частині Фінської затоки, у міжнародних водах.

Перед тим Збройні сили Фінляндії запроваджували тимчасові обмежувальні зони у східній частині Фінської затоки для судноплавства та авіації.