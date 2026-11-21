Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг відвідав Київ та обговорив з президентом Володимиром Зеленським посилення української ППО, зокрема антибалістичними ракетами.

Про це Зеленський написав на своєму акаунті в Х, інформує "Європейська правда".

Зеленський зі Стрітінгом обговорили оборонні потреби України. У першу чергу – ППО, щоб захистити енергетику, водопостачання та логістику.

"У Британії немає власних ракет до Patriot, але є сильні зв’язки у Європі та світі, які можуть допомогти знайти необхідну антибалістику. Також говорили про спільні виробництва й далекобійні спроможності. Разом можемо значно посилити українську ракетну програму", – написав український президент.

Також президент України і міністр оборони Британії обговорили російську ескалацію проти Європи, зокрема проліт російської ракети у Польщу, де якраз проходили навчання "Коаліції охочих".

Зеленський заявив, що потрібна сильна відповідь Європи на такі дії РФ. А ще – подякував Великій Британії за уже надану допомогу Україні.

"Подякував Сполученому Королівству за нові оборонні та гуманітарні пакети – разом понад 500 мільйонів фунтів. Дуже відчутне зміцнення нашого захисту, і важливо, що Британія показує своє лідерство у підтримці власним прикладом", – додав президент.

I had a good and productive meeting with UK Defense Secretary Wes Streeting @wesstreeting in Kyiv. Thank you for this visit on the Day of Dignity and Freedom, of all days. Being here with our people at a time when Russia is launching brutal, massive strikes every day and every night sends a strong signal to the aggressor that support for Ukraine will not diminish. I thanked the United Kingdom for its new defense and humanitarian packages – worth more than £500 million in total. This is a very tangible boost to our defenses, and it is important that the UK is leading by example in its support for Ukraine. We discussed specific defense capabilities Ukraine needs right now. Above all, air defense to protect our energy infrastructure, logistics, water supply, and other things that keep life in Kyiv and the regions normal. The UK does not have its own Patriot missiles, but it has strong ties across Europe and around the world that can help find the anti-ballistic missiles we need. We are counting on this. We also talked about joint production and long-range capabilities. Together, we can significantly strengthen Ukraine’s missile program. Of course, we also discussed Russia’s escalation against Europe, including the Russian missile that flew into Poland, where the Coalition of the Willing was holding exercises at the time. A strong European response to this Russian brazenness is needed, along with greater pressure. I thank Prime Minister Andy Burnham, the Government, and the people of Britain for their unwavering support. – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2026

Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Енді Бернем оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму 260 мільйонів фунтів стерлінгів, що включає далекобійні дрони, здатні долати відстань на понад 1000 кілометрів.

Також Велика Британія та Норвегія профінансують будівництво двох сучасних бойових катерів для України.