Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому невідомо, що саме партнери вкладають у визначення гарантій безпеки "типу статті 5 НАТО", але впевнений, що Україні потрібні гарантії на значно довший період, ніж перебування Дональда Трампа на посаді президента США.

Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє "Європейська правда".

У першу чергу гарантії безпеки для України мають базуватися не на добрих відносинах президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Владіміром Путіним, а на конкретних пропозиціях, заявив Зеленський. Адже гарантії для України потрібні не лише на два роки його президентства.

"Гарантії нам потрібні не на два роки, а назавжди, принаймні на десятки років. Навіть якщо Путін і в друзях з Трампом, то якщо Путін два роки буде боятися щось зробити – нас це не влаштовує, це не сильний мир. Це пауза на два роки. Бо якщо агресія буде потім, як мобілізувати таку підтримку як зараз, як посилити нашу армію? Ще раз воювати – це дуже небезпечно для нашої держави", – сказав Зеленський.

Щодо гарантій безпеки за типом статті 5 НАТО, про які, зокрема, говорили американські партнери, – поки Україні невідомі точні умови такої пропозиції.

"Стаття 5 НАТО – це колективний захист. Для України поки незрозуміло, що це за колектив, як він буде захищати і чи він буде готовий дати відсіч агресору. Це передбачено для членів Альянсу, а що значить "типу"? Відповідь має бути не на словах, а на папері. Поки я на папері таких кроків не бачу", – сказав президент України.

Раніше спецпредставник президента США Джаред Кушнер стверджував, що Вашингтон домігся від РФ готовності розглядати гарантії безпеки для України за моделлю 5-ї статті НАТО.

У відповідь на слова Кушнера президент Володимир Зеленський заявив: він не впевнений, що в України та США однакове бачення того, що стоїть за фразою "гарантії безпеки як у статті 5 НАТО".

А заступник глави МЗС Росії Сергєй Рябков заявив, що будь-які форми "квазічленства" України в НАТО в рамках гарантій безпеки є неприйнятними для Москви.