США закрили повітряний простір для російських літаків

Сполучені Штати слідом за ЄС і іншими країнами закрили свій повітряний простір для російських літаків.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Президент США Джо Байден пообіцяв, що президент Росії Владімір Путін заплатить високу ціну за своє рішення вторгнутися в Україну.

"Він поняття не має, що буде", - сказав він у зверненні в палаті Палати представників.

Байден оголосив про подальше посилення санкцій проти Москви, приєднавшись до Європейського Союзу та Канади у забороні російським літакам перебування у повітряному просторі США. Він також сказав, що Міністерство юстиції намагатиметься конфіскувати яхти, розкішні апартаменти та приватні літаки багатих росіян, пов’язаних із Путіним.

Як повідомлялося, Білий дім останніми днями провів великі переговори з американськими авіакомпаніями. Джерела повідомили Reuters, що чиновники Білого дому приватно запитали, чи зокрема не зашкодить цей крок ланцюжкам постачань у США.