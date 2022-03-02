Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

США закрыли воздушное пространство для российских самолетов

Среда, 2 марта 2022, 06:53

Соединенные Штаты вслед за ЕС и другими странами закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Президент США Джо Байден пообещал, что президент России Владимир Путин заплатит высокую цену за свое решение вторгнуться в Украину.

"Он понятия не имеет, что будет", - сказал он в обращении в палате Палаты представителей.

Байден объявил о дальнейшем ужесточении санкций против Москвы, присоединившись к Европейскому Союзу и Канаде в запрете российским самолетам пребывания в воздушном пространстве США. Он также сказал, что Министерство юстиции постарается конфисковать яхты, роскошные апартаменты и частные самолеты богатых россиян, связанных с Путиным.

Как сообщалось, Белый дом в последние дни провел большие переговоры с американскими авиакомпаниями. Источники сообщили Reuters, что чиновники Белого дома частно спросили, не повредит ли этот шаг цепочкам поставок в США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ США

Статьи

В ЕС в турборежиме: как и когда будут рассматривать заявку Украины об ускоренном вступлении

Заявка Украины о вступлении в ЕС имеет все шансы на удовлетворение. Процесс вступления запустится уже в марте.
1 марта 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Электрическое вступление в ЕС: что спасет украинскую энергосистему во время войны с РФ

Украинская энергосистема выдержала испытание первых дней войны. Чтобы избежать массовых отключений света в будущем, ЕС пошел навстречу Киеву (укр.)
1 марта 2022 — Елена Павленко, Богдан Серебренников, для Европейской правды

В Гаагу за геноцидом: что записала Украина в иске против России в Суд ООН

Мы подробно расскажем, какие аргументы приводит Украина, при чем здесь геноцид, а также как этот иск поможет в борьбе против агрессора (укр.)
28 февраля 2022 — Михаил Солдатенко , Дмитрий Солдатенко, для Европейской правды