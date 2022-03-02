США закрыли воздушное пространство для российских самолетов

Соединенные Штаты вслед за ЕС и другими странами закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Президент США Джо Байден пообещал, что президент России Владимир Путин заплатит высокую цену за свое решение вторгнуться в Украину.

"Он понятия не имеет, что будет", - сказал он в обращении в палате Палаты представителей.

Байден объявил о дальнейшем ужесточении санкций против Москвы, присоединившись к Европейскому Союзу и Канаде в запрете российским самолетам пребывания в воздушном пространстве США. Он также сказал, что Министерство юстиции постарается конфисковать яхты, роскошные апартаменты и частные самолеты богатых россиян, связанных с Путиным.

Как сообщалось, Белый дом в последние дни провел большие переговоры с американскими авиакомпаниями. Источники сообщили Reuters, что чиновники Белого дома частно спросили, не повредит ли этот шаг цепочкам поставок в США.