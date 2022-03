Бельгія закрила посольство в Києві

Бельгія у зв’язку з безпековими ризиками вирішила закрити посольство у Києві.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У зв’язку зі зміною безпекової ситуації прийнято рішення закрити посольство Бельгії в Києві. Ми продовжуємо надавати консульську допомогу бельгійцям, які все ще перебувають в Україні" - йдеться у повідомленні МЗС Бельгії у Twitter.

🇺🇦 Wegens de veranderende veiligheidssituatie is er beslist de Belgische ambassade in #Kiev te sluiten.



We blijven consulaire bijstand verlenen aan de Belgen die nog in #Oekraïne zijn.



⬇️🧵 Hoe contact opnemen? pic.twitter.com/IEl0ylFrhi