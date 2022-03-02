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Бельгія закрила посольство в Києві

Середа, 2 березня 2022, 08:31

Бельгія у зв’язку з безпековими ризиками вирішила закрити посольство у Києві.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У зв’язку зі зміною безпекової ситуації прийнято рішення закрити посольство Бельгії в Києві. Ми продовжуємо надавати консульську допомогу бельгійцям, які все ще перебувають в Україні" - йдеться у повідомленні МЗС Бельгії у Twitter.

За даними бельгійських ЗМІ, співробітники посольства вже покинули країну.

Консульська підтримка бельгійців і надалі надаватиметься, наприклад, на кордоні з сусідніми країнами.

Нещодавно через війну бельгійське посольство було переміщено до посольства Франції. Але Франція нещодавно також повідомила про закриття посольства.

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