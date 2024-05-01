Поліція в Дубліні демонтувала наметове містечко мігрантів

Ірландська поліція вранці 1 травня демонтувала близько 200 наметів, в яких проживали шукачі притулку в Дубліні, на тлі дискусій стосовно обмеження міграції до країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Мешканців наметового містечка поліцейські доправили в автобуси, а намети й синій брезент, який накривав їх, прибрали. Після цього працівники комунальних служб вимили асфальт дезінфекційним засобом.

Уряд Ірландії пізніше заявив, що шукачів притулку, які жили в наметах, перевезли в інші місця на південь від Дубліна. Там їм надали намети, захищені від негоди, душові кабіни та їжу.

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Фото: Reuters

Ірландський прем'єр-міністр Саймон Гарріс заявив, що влада докладе зусиль, аби наметове містечко не було відбудоване. "Ми не живемо в країні, де саморобним поселенням дозволяють просто розростатись", – сказав він.

Наметове містечко на дублінській Маунт-стріт з'явилось минулого року на тлі напливу шукачів притулку до Ірландії та відсутності житла, куди їх могли б розселити.

У менших ірландських громадах відбувалися протести проти мігрантів, які жили в готелях і гуртожитках. Більшість із них були мирними, але траплялись випадки з підпалами приміщень, які готувались для прийняття шукачів притулку.

Крім того, в Дубліні в листопаді минулого року ультраправі активісти напали на поліцію після того, як чоловік із Алжиру поранив ножем трьох дітей.