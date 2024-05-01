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У Франції зросла кількість затриманих на першотравневих акціях

Новини — Середа, 1 травня 2024, 20:12 — Марія Ємець

Загальна кількість затриманих на тлі першотравневих акцій у Франції сягнула близько шестидесяти, постраждали щонайменш 14 правоохоронців.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У Парижі, де проходить найбільша демонстрація, станом на 18 годину затримали 45 осіб. Хода була в цілому мирною, проте окремі учасники влаштовували провокації та сутички з поліцією. 

Постраждали 12 поліцейських, з яких семеро – через підрив поруч з ними саморобного вибухового пристрою. 

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У Ліоні, де група радикалів на тлі демонстрації почала громити вітрини і предмети на вулицях, кількість затриманих зросла до 22. Причиною затримань стали застосування сили та петард проти поліції, в одному випадку молодик зірвав з будівлі національний триколор. 

За підсумками дня профспілки заявляють про 210 тисяч учасників демонстрацій по всій території країни, тоді як за оцінками МВС в акціях взяли участь близько 121 тисячі осіб. 

Це суттєво менше, аніж 800 тисяч лише за офіційними оцінками у 2023 році, коли свято випало на пік протестів проти пенсійної реформи. 

У Стамбулі на першотравневих протестах затримали понад 200 людей. 

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