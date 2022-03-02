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Бельгия закрыла посольство в Киеве

Среда, 2 марта 2022, 08:31

Бельгия в связи с рисками безопасности решила закрыть посольство в Киеве.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В связи с изменением ситуации безопасности принято решение закрыть посольство Бельгии в Киеве. Мы продолжаем оказывать консульскую помощь бельгийцам, все еще находящимся в Украине", - говорится в сообщении МИД Бельгии в Twitter.

По данным бельгийских СМИ, сотрудники посольства уже покинули страну.

Консульская поддержка бельгийцев будет и дальше оказываться, например, на границе с соседними странами.

Недавно в результате бельгийское посольство было перемещено в посольство Франции. Но Франция недавно также сообщила о закрытии посольства.

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