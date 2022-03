Бельгия закрыла посольство в Киеве

Бельгия в связи с рисками безопасности решила закрыть посольство в Киеве.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В связи с изменением ситуации безопасности принято решение закрыть посольство Бельгии в Киеве. Мы продолжаем оказывать консульскую помощь бельгийцам, все еще находящимся в Украине", - говорится в сообщении МИД Бельгии в Twitter.

🇺🇦 Wegens de veranderende veiligheidssituatie is er beslist de Belgische ambassade in #Kiev te sluiten.



We blijven consulaire bijstand verlenen aan de Belgen die nog in #Oekraïne zijn.



⬇️🧵 Hoe contact opnemen? pic.twitter.com/IEl0ylFrhi