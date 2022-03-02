Бельгия закрыла посольство в Киеве
Бельгия в связи с рисками безопасности решила закрыть посольство в Киеве.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"В связи с изменением ситуации безопасности принято решение закрыть посольство Бельгии в Киеве. Мы продолжаем оказывать консульскую помощь бельгийцам, все еще находящимся в Украине", - говорится в сообщении МИД Бельгии в Twitter.
🇺🇦 Wegens de veranderende veiligheidssituatie is er beslist de Belgische ambassade in #Kiev te sluiten.— 🇧🇪 Belgium MFA (@BelgiumMFA) March 1, 2022
We blijven consulaire bijstand verlenen aan de Belgen die nog in #Oekraïne zijn.
⬇️🧵 Hoe contact opnemen? pic.twitter.com/IEl0ylFrhi
По данным бельгийских СМИ, сотрудники посольства уже покинули страну.
Консульская поддержка бельгийцев будет и дальше оказываться, например, на границе с соседними странами.
Недавно в результате бельгийское посольство было перемещено в посольство Франции. Но Франция недавно также сообщила о закрытии посольства.