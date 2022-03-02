США розглядають санкції проти російської нафтогазової промисловості

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що сполучені Штати "дуже відкриті" до введення санкцій проти російської нафтогазової промисловості, і додала, що Вашингтон зважує можливий вплив на світові ринки та ціни на енергоносії в США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Відповідаючи на запитання, чи введуть Вашингтон та його західні союзники санкції проти величезного енергетичного сектора РФ, Псакі сказала: "Ми дуже відкриті".

"Ми розглядаємо це. Це дуже важливо, але нам потрібно зважити, які будуть наслідки ", - додала вона.

Хоча Сполучені Штати ще не націлювалися на продаж російської нафти в рамках своїх широких економічних санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну, американські трейдери вже вжили заходів, щоб призупинити такий імпорт

Адміністрація президента Джо Байдена заявила, що може заблокувати російську нафту, якщо Москва продовжить агресію проти Києва. Однак Псакі сказала в середу, що Білий дім зважує, як це може сколихнути ринки.

"Ми також беремо до уваги те, як ми можемо максимізувати вплив і тиск на президента Путіна та фінансовий сектор. Але ми хочемо мінімізувати вплив на світовий ринок, включаючи світовий ринок нафти та вплив цін на енергоносії для американського народу", – сказала Псакі.

"Ми не намагаємося нашкодити собі, ми намагаємося завдати шкоди президенту Путіну та російській економіці", – додала вона.

У вівторок Сполучені Штати та їхні союзники домовилися випустити 60 мільйонів барелів нафти, щоб допомогти компенсувати перебої в постачанні.