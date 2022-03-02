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США рассматривают санкции против российской нефтегазовой промышленности

Среда, 2 марта 2022, 15:43

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты "очень открыты" к введению санкций против российской нефтегазовой промышленности, и добавила, что Вашингтон взвешивает возможное влияние на мировые рынки и цены на энергоносители в США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос, введут ли Вашингтон и его западные союзники санкции против огромного энергетического сектора РФ, Псаки сказала: "Мы очень открыты".

"Мы рассматриваем это. Это очень важно, но нам нужно взвесить, какие будут последствия", – добавила она.

Хотя Соединенные Штаты еще не нацелились на продажу российской нефти в рамках своих широких экономических санкций против России из-за ее вторжения в Украину, американские трейдеры уже приняли меры, чтобы приостановить такой импорт

Администрация президента Джо Байдена заявила, что может заблокировать российскую нефть, если Москва продолжит агрессию против Киева. Однако Псаки сказала в среду, что Белый дом взвешивает, как это может повлиять на рынки.

"Мы также принимаем во внимание, как мы можем максимизировать влияние и давление на президента Путина и финансовый сектор. Но мы хотим минимизировать влияние на мировой рынок, включая мировой рынок нефти и влияние цен на энергоносители для американского народа", - сказала Псаки.

"Мы не пытаемся навредить себе, мы пытаемся нанести ущерб президенту Путину и российской экономике", – добавила она.

Во вторник Соединенные Штаты и их союзники договорились выпустить 60 миллионов баррелей нефти, чтобы помочь компенсировать перебои в снабжении.

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Война с РФ санкции США

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