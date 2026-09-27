Колишній нардеп Новинський, підозрюваний у держзраді, отримав громадянство Сербії

Олігарх та колишній народний депутат України, який перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони України, Вадим Новинський отримав громадянство Сербії.

Про це повідомляє балканська служба "Радіо Свобода" з посиланням на відповідний документ, пише "Європейська правда".

Екснардеп-втікач отримав сербське громадянство за прискореною процедурою.

Рішення про надання Новинському громадянства, опубліковане в п’ятницю в Офіційному віснику, було підписане прем’єр-міністром Сербії Джуро Мацутом.

У цьому рішенні, що обходить звичайні процедури, уряд країни посилається на положення закону, згідно з яким іноземець може отримати сербське громадянство за прискореною процедурою, якщо це відповідає "інтересам" держави.

Уряд країни не відповів на запитання "Радіо Свобода" щодо того, чому Новинському було надано громадянство та як це відповідає інтересам Сербії.

Таким чином, український олігарх опинився серед сотень іноземців, яким Белград надав сербські паспорти за прискореною процедурою.

З початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року кілька сотень російських громадян також отримали сербське громадянство таким чином, зокрема ті, що мають тісні зв’язки з режимом Владіміра Путіна.

Вадим Новинський – колишній український народний депутат і бізнесмен, якого розшукують за підозрою у державній зраді. Він втік з України незабаром після початку російського вторгнення в країну в лютому 2022 року і відтоді оселився в Хорватії, де придбав маєток площею понад 1 400 квадратних метрів із земельними ділянками загальною площею понад 2,5 гектара.

В січні 2023 року президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо екснардепа Вадима Новинського та ще 9 представників духівництва РПЦ та УПЦ МП.

У вересні 2025 року Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід – тримання під вартою – Вадиму Новинському, якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, від самого початку збройної агресії РФ проти України, ще з 2014 року він просував російські наративи через інтерв’ю у засобах масової інформації, публічних виступах, а також у дописах на власному сайті та у соціальних мережах.