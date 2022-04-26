Партія Макрона може виграти й парламентські вибори – опитування

Президент Франції зможе отримати більшість і у новому парламенті.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro, про це свідчать дані опитування Harris Interactive for Challenges.

Нагадаємо, вибори до Національної Асамблеї Франції пройдуть у два тури 12 та 19 червня.

Перше опитування на цю тему, проведене відразу після завершення президентських виборів, свідчить про можливість збереження Макроном монобільшості.

Як зазначається, партія Макрона "Вперед, республіко" разом із двома дружніми партіями Democratic Movement та Horizons експрем'єра Едуарда Філіппа отримають від 328 до 368 місць, що гарантуватиме стабільну більшість (всього у Національній Асамблеї 577 місць).

Партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання", яке наразі має лише 8 мандатів, може збільшити своє представництво до 75-101 депутата.

Куди гірший результат може потримати партія "Нескорена Франція" третього призера президентських виборів Жана-Люка Меланшона. Попри т е, що він ледь не вийшов у другий тур президентських виборів, у парламентських його партія може отримати від 25 до 40 мандатів.

Також до Національної асамблеї проходять праві "Республіканці" (35-65 мандатів), соціалісти (25-40 мандатів), а також комуністи та зелені (до 15 мандатів).

Нагадаємо, 24 квітня відбувся другий тур президентських виборів у Франції. Згідно з їх остаточними результатами, Еммануель Макрон переобраний президентом країни з 58,54% голосів.

Після конституційного референдуму 2000 року переможець президентських виборів завжди отримає й більшість у парламенті.

Детальніше про це – у статті Тріумф Макрона: яких змін у політиці Франції варто чекати Україні після виборів