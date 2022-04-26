Партия Макрона может выиграть и парламентские выборы – опрос

Президент Франции сможет получить большинство и в новом парламенте.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro, об этом свидетельствуют данные опроса Harris Interactive for Challenges.

Напомним, выборы в Национальную Ассамблею Франции пройдут в два тура 12 и 19 июня.

Первый опрос по этой теме, проведенный сразу после завершения президентских выборов, свидетельствует о возможности сохранения Макроном монобольшинства.

Как отмечается, партия Макрона "Вперед, республика" вместе с двумя дружественными партиями Democratic Movement и Horizons экс-премьера Эдуарда Филиппа получат от 328 до 368 мест, что будет гарантировать стабильное большинство (всего в Национальной Ассамблее 577 мест).

Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", которое пока имеет только 8 мандатов, может увеличить свое представительство до 75-101 депутата.

Куда худший результат может удержать партия "Непокоренная Франция" третьего призера президентских выборов Жана-Люка Меланшона. Несмотря на то, что он едва не вышел во второй тур президентских выборов, в парламентских его партия может получить от 25 до 40 мандатов.

Также в Национальную ассамблею проходят правые "Республиканцы" (35-65 мандатов), социалисты (25-40 мандатов), а также коммунисты и зеленые (до 15 мандатов).

Напомним, 24 апреля прошел второй тур президентских выборов во Франции. Согласно их окончательным результатам, Эммануэль Макрон переизбран президентом страны с 58,54% голосов.

После конституционного референдума 2000 победитель президентских выборов всегда получит и большинство в парламенте.

Подробнее об этом – в статье Триумф Макрона: каких изменений в политике Франции следует ожидать Украине после выборов