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РФ після відмови знову зібралась скликати Радбез ООН щодо Бучі

Понеділок, 4 квітня 2022, 13:18

Радбез ООН не буде проводити засідання 4 квітня на запит Росії, яка вимагала обговорити провокацію українських радикалів у Бучі", але РФ заявила, що ще раз вимагатиме проведення засідання.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише агентство Reuters.

Британська місія при ООН, яка у квітні головує у Раді з 15 членів, заявила, що Радбез проведе заплановане обговорення щодо України у вівторок, а не буде збиратися у понеділок, як того вимагає Росія.

Посол України - Радбезу ООН: "Демілітаризація Росії йде повним ходом" 

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що повторить своє прохання щодо проведення засідання Ради Безпеки ООН у понеділок у зв'язку зі "злочинними провокаціями з боку українських солдатів і радикалів" у місті Буча під Києвом.

"Учора в найгірших англійських традиціях Британія, що головує в РБ ООН, не дала згоди на проведення засідання Ради безпеки щодо ситуації в Бучі. Росія сьогодні знову вимагатиме скликання РБ ООН у зв'язку зі злочинними провокаціями українських військових та радикалів у цьому місті", - заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова у своєму Telegram-каналі.

Пропагандисти РФ вже встигли назвати шокуючі кадри з Бучі, Гостомеля, Ірпеня постановкою.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що воєнні злочини РФ у Бучі та інших містах під час російської окупації будуть предметом розгляду Радбезу ООН у вівторок.

Постпред України в ООН Сергій Кислиця вважає, що присутність Росії в ООН несумісна з усіма її принципами та цілями.

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Війна з РФ ООН Росія Велика Британія

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