РФ после отказа вновь собралась созвать Совбез ООН по Буче

Совбез ООН не будет проводить заседание 4 апреля по запросу России, которая требовала обсудить "провокацию украинских радикалов в Буче", но РФ заявила, что еще раз потребует проведения заседания.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет агентство Reuters.

Британская миссия при ООН, которая в апреле председательствует в Совете из 15 членов, заявила, что Совбез проведет запланированное обсуждение по Украине во вторник, а не будет собираться в понедельник, как того требует Россия.

Министерство иностранных дел России заявило, что повторит свою просьбу о проведении заседания Совета Безопасности ООН в понедельник в связи с "преступными провокациями со стороны украинских солдат и радикалов" в городе Буча под Киевом.

"Вчера в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совета безопасности по ситуации в Буче. Россия сегодня снова потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе", - заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Пропагандисты РФ уже успели назвать шокирующие кадры из Бучи, Гостомеля, Ирпеня постановкой.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные преступления РФ в Буче и других городах во время российской оккупации будут предметом рассмотрения Совбеза ООН во вторник.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица считает, что присутствие России в ООН несовместимо со всеми принципами и целями организации.