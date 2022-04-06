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Греція вирішила вислати 12 російських дипломатів

Середа, 6 квітня 2022, 12:04

Греція в середу оголосила 12 російських дипломатів персонами нон грата, приєднавшись до інших європейських держав, які вчинили подібні кроки останніми днями.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Влада Греції оголосила персонами нон грата 12 членів дипломатичних і консульських установ Російської Федерації, акредитованих у Греції", - йдеться у повідомленні грецького МЗС.

У відомстві повідомили, що рішення прийнято відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року та Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року.

Зазначається, що російського посла було повідомлено про це рішення.

Протягом останніх двох діб низка країн ЄС вислали від кількох до десятків російських дипломатів та співробітників посольств, а Литва - і посла Російської Федерації. 

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Греція

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