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Греция решила выслать 12 российских дипломатов

Среда, 6 апреля 2022, 12:04

Греция в среду объявила 12 российских дипломатов персонами нон грата, присоединившись к другим европейским государствам, совершившим подобные шаги в последние дни.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Власти Греции объявили персонами нон грата 12 членов дипломатических и консульских учреждений Российской Федерации, аккредитованных в Греции", - говорится в сообщении греческого МИД.

В ведомстве сообщили, что решение принято в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

Отмечается, что российский посол был уведомлен об этом решении.

В последние два дня ряд стран ЕС выслали от нескольких до десятков российских дипломатов и сотрудников посольств, а Литва - и посла Российской Федерации.

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Греция

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