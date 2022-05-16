Швеція подасть заявку на вступ до НАТО

Уряд Швеції офіційно ухвалив рішення про те, що країна після десятиліть нейтралітету подасть заявку на членство в НАТО.

Про це оголосила в понеділок прем'єр-міністр країни Магдалена Андерссон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

"Ми залишаємо одну епоху і переходимо до іншої. Ми повідомимо НАТО, що хочемо стати членом Альянсу", - заявила прем’єр-міністр Магдалена Андерссон на пресконференції.

"У Швеції багато чого варто захищати, а Швецію найкраще захищати в НАТО", - сказала Андерссон.

Правлячі соціал-демократи Швеції раніше підтримали заявку на вступ до військового альянсу.

Майже всі партії в парламенті висловили свою підтримку заявці на членство.

Швеція та Фінляндія подадуть заявку на вступ разом. Обидві країни зважились змінити свій нейтральний статус після російського вторгнення в Україну та зростання загрози з боку Росії для їх безпеки.

Як повідомлялося, уряд Швеції змінив внутрішні плани та має намір офіційно подати заявку на вступ до НАТО 17 травня.

Крім того, Фінляндія офіційно оголосила, що подасть заявку до НАТО, і планує зробити це у вівторок.

Очікується, що юридичний процес вступу Фінляндії та Швеції у НАТО теж буде прискорений.

Дивіться пояснення "Європейської правди" про те, що змінить для України, а також для європейської безпеки вступ Швеції та Фінляндії в НАТО.