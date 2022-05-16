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Швеция подаст заявку на вступление в НАТО

Понедельник, 16 мая 2022, 16:16

Правительство Швеции официально приняло решение о том, что страна после десятилетий нейтралитета подаст заявку на членство в НАТО.

Об этом объявила в понедельник премьер-министр страны Магдалена Андерссон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

"Мы покидаем одну эпоху и переходим в другую. Мы сообщим НАТО, что хотим стать членом Альянса", - заявила премьер-министр Магдалена Андерссон на пресс-конференции.

"В Швеции многое стоит защищать, а Швецию лучше всего защищать в НАТО", - сказала Андерссон.

Правящие социал-демократы Швеции ранее поддержали заявку на вступление в военный альянс.

Почти все партии в парламенте выразили свою поддержку заявки на членство.

Швеция и Финляндия подадут заявку на поступление вместе. Обе страны решились изменить свой нейтральный статус после российского вторжения в Украину и роста угрозы со стороны России в их безопасности.

Как сообщалось, правительство Швеции изменило внутренние планы и намерено официально подать заявку на вступление в НАТО 17 мая.

Кроме того, Финляндия официально объявила, что подаст заявку в НАТО, и также планирует сделать это во вторник.

Ожидается, что юридический процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО тоже будет ускорен.

Смотрите объяснение "Европейской правды" о том, что изменит для Украины, а также для европейской безопасности вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

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Альянс Швеция Война с РФ

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